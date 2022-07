Peça traz à luz os riscos para a vida do planeta

Temas delicados como devastação ambiental são tratados com carinho e precisão no espetáculo Vambora!, da Cia. La Leche e que terá apresentações no sábado, 30, e domingo, 31, com ingresso gratuito, no Teatro Cacilda Becker.

São três paisagens com personagens icônicos que revelam a problemática ambiental. Na primeira, um casal de espantalhos busca construir um mundo novo em meio a uma terra seca.

Na segunda, um casal de velhinhos que vive dentro de uma baleia luta para preservar suas memórias. Já na terceira paisagem, dois pinguins que se perderam de seu bando buscam o oceano para perpetuar sua espécie.

“A dramaturgia aponta as possibilidades de criar novos mundos através da imaginação com personagens que revelam a proximidade da tragédia que se aproxima com o fim do planeta”, comentam a diretora Cris Lozano e o autor Alessandro Hernandez, que também atua ao lado de Ana Paula Lopez.

“O que buscamos é trazer para o presente a tragédia anunciada que se aponta há algumas décadas sobre a extinção de todas as espécies viventes.”

A encenação no teatro partiu de uma trilogia audiovisual intitulada Paisagens Antes do Fim realizada em 2020 e que traz cenas que foram recriadas e transpostas para o palco. A trilogia rendeu o Prêmio APCA de melhor direção para Cris Lozano.

OFICINAS

O processo de criação do espetáculo teve como parceria as vozes de crianças e adolescentes que moram nos bairros de Guaianases, da Brasilândia e do Grajaú, onde foram realizadas oficinas de criação das cenas diretamente relacionadas à dramaturgia já escrita.

Vambora!

Teatro Cacilda Becker. R. Tito, 295.

Sáb. (30) e dom. (31), 16h. Gratuito. Retirar ingresso 1 h antes do espetáculo

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.