‘Peaky Blinders’: filme deve estrear em meados de 2024, diz criador

Em entrevista ao Radio Times, o criador da série Peaky Blinders, Steven Knight, indicou uma possível data de estreia do filme, após seis meses do fim da produção pela Netflix. “Tenho que entregar o roteiro… Para começarmos a produção durante a primavera”, disse ele, se referindo ao período entre março e junho. “Deve chegar aos cinemas na primavera de 2024”, completou.

Peaky Blinders, que destaca as violentas ruas de Birmingham nos anos 1920, retrata a evolução brutal da família criminosa Shelby e de seu líder, Tommy Shelby (Cillian Murphy), de gângster a legítimo homem de negócios e membro do parlamento, sempre ao lado do irmão Arthur (Paul Anderson).

A produção, que tem seis temporadas disponíveis no Brasil, chegou ao fim este ano. O filme deve ser gravado em 2023.