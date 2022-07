Pe Lu lança releitura de ‘Água de Beber’ em seu selo musical

O Lofi Land, selo musical de Pe Lu e Finson Gallar, lança mais uma música nesta sexta-feira, dia 1º de julho. O clássico de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, Água de Beber, do artista FaOut. A música fará parte do compilado Brazil Goes Lofi Vol. 1, que terá dez releituras de clássicos nacionais feitos por produtores de lo-fi no Brasil.

O projeto foi fundado pelo ex-Restart, cantor, produtor musical e empresário Pe Lu em 2021 e tem mais de 1,5 milhão de streamings nas plataformas. Em parceria com o artista visual e especialista em marketing digital Finson Gallar, o projeto virou um selo musical, com intuito de distribuir trabalho de outros artistas do gênero.

O clássico de Tom Jobim e Vinicius de Moraes é a terceira música do projeto. Antes desta canção, Mulheres e Garota de Ipanema já foram lançadas. As músicas serão divulgadas no perfil de cada artista e, ao final, ficará em formato de álbum no Lofi Land.

Pe Lu conta que enxerga o gênero lo-fi como algo que surgiu na pandemia, e explica que ele foi uma das pessoas que teve contato com o estilo musical nesse período.

“Eu tive contato com lo-fi no começo de 2020, no início da pandemia, assim como boa parte das pessoas. É uma música que tem coisa de energia, pra relaxar e se concentrar. Ainda em 2020, eu fiz o lançamento de um EP, do Peter Loo. Quando foi no final de 2021 surgiu a ideia de montar o projeto para virar algo e nasceu o Lofi Land”, conta.

A parceria com Finson Gallar surgiu pela amizade deles e pelo fato de o artista visual gostar também do gênero. “Somos dois apaixonados pelo gênero, que olhamos e pensamos: ‘Tem uma coisa acontecendo e não é todo mundo que está vendo”, fala.

A música lo-fi ganha cada vez mais espaço e isso aconteceu durante e após as diversas ondas da pandemia da covid-19. Derivado do inglês “low fidelity”, ou seja, baixa fidelidade, a principal característica do gênero é a leveza e simplicidade, e, muitas vezes, não tem vocais.

“Eu tinha alguns canais no YouTube com músicas do gênero. Alguns vingaram, outros não, mas pegava sons de passarinho, da natureza. Sempre tive uma sintonia boa trabalhando com o Pe, e amo (o fato de) que criar conteúdo é uma coisa infinita. O lo-fi é algo novo que eu gosto de fazer parte e é um gênero que escuto muito”, diz Finson.

Pe Lu explica que o intuito do selo Lofi Land não é lançar histórias pontuais dos artistas, mas manter uma relação. O resultado dessa vontade é o Brazil Goes Lofi Vol. 1, em que dez artistas terão suas músicas no álbum.

“Apesar de ser um gênero que ainda não está no radar de muita gente, ou que quem escuta nem sabe que está ouvindo, a gente já tem artistas com muitos ouvintes mensais. Nós conseguimos juntar um time incrível. O que começou como uma ideia maluca no começo, está tomando forma aos poucos”, fala Pe.

Serão cinco lançamentos no selo musical, um por semana, antes da chegada do compilado, que levará as outras cinco canções a todos os aplicativos de músicas. Além de Mulheres, Garota de Ipanema e Água de Beber, ainda entram na releitura os clássicos Aquarela e Samba da Bênção.