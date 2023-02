Paulo Vieira recebe Cristian e ironiza preconceito de participantes do ‘BBB 23’

Paulo Vieira comandou mais um episódio do Big Terapia no Big Brother Brasil 23 nesta quarta-feira, 22. Na ocasião, ele recebeu Cristian, o eliminado da semana, e, como de costume, não perdeu as piadas sobre as atitudes do brother.

“Você ficou famoso pelo topete e pela traição. Você é o novo Ximbinha?”, questionou o humorista, se referindo ao guitarrista e ex-marido da cantora Joelma. Contudo, o que chamou a atenção do público foi Paulo usar a oportunidade para pautar a acusação de intolerância religiosa contra Cristian, Key Alves e Gustavo – fato que, inclusive, influenciou na eliminação do empresário.

Antes de receber o eliminado, ele homenageou Xangô, orixá “pai das casas matrizes dos primeiros candomblés do Brasil”, e brincou que Cristian estaria fugindo de medo naquele momento.

“Esta semana é aniversário do Cezar Black e do Fred Nicácio, mas não vai ter bolo, porque o Gustavo e a Key têm medo de preto batendo palma na frente de vela”, ironizou Paulo, mostrando o polêmico trecho em que eles falam com preconceito sobre a religião do médico.

Com Cristian, Paulo foi direto e não deixou o último acontecimento passar despercebido. “Guskey (junção dos nomes do casal) te usou, te traiu, te jogou no fogo e tu com medo do Fred Nicácio? Tinha que ter medo desses dois. (…) Seria Fred Nicácio o anti-Cristian?”, questionou.

Após a apresentação do quadro, o nome de Paulo Vieira foi um dos principais assuntos do Twitter. Segundo internautas, o apresentador foi “genial”.