Paulo Vieira: 2ª temporada de ‘Rolling Kitchen Brasil’ será ‘muito mais original’

Estreia nesta quinta-feira, 18, a segunda temporada de The Rolling Kitchen Brasil no GNT. A competição culinária seguirá sendo apresentada por Paulo Vieira.

Desta vez, a chef Heaven Delhaye conta com dois novos jurados, o chef Cadu Moura, um dos finalistas da última temporada do Mestre do Sabor, e a humorista Ariana Nutt. Juntos, eles escolhem os vencedores de cada episódio, que levam o troféu e um prêmio de 10 mil reais para doar para uma instituição da plataforma Para Quem Doar.

Nomes como Jojo Todynho, Fernanda Paes Leme, Di Ferrero, Isabeli Fontana, Sasha Meneghel, John Drops, Esse Menino, Foquinha, Thelma Assis e Luciana Gimenez , entre outros, vão disputar a criação do melhor prato na cozinha da arena gastronômica que gira 360 graus.

Em entrevista ao Estadão, Paulo Vieira comenta o que o público pode esperar dele como apresentador. “Eu entro nesta temporada muito mais tranquilo e mais relaxado. Eu acho que consigo ser muito mais original, porque então estou sentindo aquela pressão de: ‘será que eu sei apresentar um programa?'”.

“Outra novidade que eu gosto muito é que nesta temporada não serão apenas casais, teremos duplas variadas, de amigos, por exemplo. Ou seja, teremos muito mais possibilidades com o programa”, destaca o humorista.

Na atração, as duplas compostas por amigos, casais ou até colegas de trabalho, preparam duas receitas complementares e de um mesmo tema, ao longo de uma hora. Cada um deles está em uma cozinha separada, e, a cada quinze minutos, o palco gira 180 graus e um assume a bancada do outro.