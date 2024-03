Cultura Paulo Tiefenthaler estreita seus laços com os folhetins na pele do mulherengo Pedro de ‘Família é Tudo’

Quanto mais Paulo Tiefenthaler se mostra disponível para atuar, mais oportunidades aparecem no vídeo. Sempre mais envolvido em séries e projetos de duração curta, o ator agora está empolgado ao viver o passional Pedro em “Família é Tudo”, próxima novela das sete, que estreia na segunda, dia 4 de março.

Na trama, Pedro é o único e falecido filho da matriarca da história, a milionária Frida Mancini, de Arlete Salles. Embora já comece a novela morto, a presença do personagem será intensa em flashbacks durante todo o folhetim, pois é o pai dos cinco protagonistas da trama: Vênus, Júpiter, Andrômeda, Electra e Plutão, papéis de Nathalia Dill, Thiago Martins, Ramille, Juliana Paiva e Isacque Lopes, respectivamente.

Apaixonado por astronomia, Pedro é o responsável pelos nomes dos cinco filhos. E, mesmo que não tenha um preferido, ele elege a primogênita Vênus como sucessora na tarefa de manter a paz entre os irmãos. “O fato de ter sido filho único fez o Pedro querer ser pai de mais gente, ter a casa cheia. Para ele, é inconcebível os irmãos ficarem brigando”, argumenta.

Embora considere o personagem um excelente pai, Paulo não pode dizer o mesmo da relação de Pedro com as cinco ex-mulheres. Os conflitos, entretanto, são carregados de humor, bem ao estilo do horário das sete. “Pedro acredita muito na máxima ‘que seja eterno enquanto dure’. O personagem tem suas contradições e isso é incrível. Ainda estou descobrindo sobre as relações com as ex-esposas. O texto vai me dando o material aos poucos e acho que esse é o grande barato das novelas, tenho de estar preparado para tudo”, exalta.

Tendo a união familiar como principal mensagem da trama assinada por Daniel Ortiz e dirigida por Fred Mayrink, o processo de composição para a novela levou Paulo diretamente para as lembranças que tem do pai, falecido há muitos anos, e que também tinha a força de agregar todos à sua volta. “Meu pai era muito engraçado, palhaço mesmo. Adorava montar viagens, planejava todo o itinerário e tinha prazer nisso. Também gostava de criar e fazer paródias musicais e a gente viajava de carro cantando essas canções”, lembra, emocionado.

Muito grudado à irmã, Adriana, é na relação fraterna que ele acaba se inspirando na hora de defender a união entre seus filhos em cena. “Somos apenas eu e minha irmã. Somos unidos e nos amamos muito. Para mim, é muito estranho não falar com irmão. Não consigo me colocar nesse lugar de rompimento. Brigar é uma coisa. Você briga, pode até brigar feio, mas depois volta ao normal. O rompimento, cortar o laço, é muito violento”, acredita.

Nascido na Suíça – durante uma viagem de seus pais pelo país -, e criado em meio à diversidade de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, Paulo credita ao bairro boa parte de seu jeito anárquico e irreverente. Por conta da dupla cidadania, ficou muitos anos vivendo entre o Brasil e a Europa estudando Artes Cênicas, Fotografia, Cinema, Jornalismo e Filosofia. “Passei um tempo meio perdido. Sem saber bem o que eu queria fazer da minha vida. Ter essa bagagem de estudo e vivência criou em mim o interesse por uma arte multimídia”, explica.

No Brasil, ele ficou conhecido como protagonista da série “Larica Total”, sucesso do Canal Brasil. Durante as três temporadas da produção, o ator foi porta-voz da “Culinária de Guerrilha”, já que personagem cozinhava usando apenas o que tinha na geladeira, sem se importar com procedência, data de validade e outros detalhes, revelando ao público iguarias improváveis como o Sushi de Feijoada, o Arroz de Puta Pobre e a Moqueca de Ovo. “O programa tem muitos fãs saudosos e eu adorava fazer. Foi o que deu um salto na minha carreira”, relembra o ator.

“Família é Tudo” – Globo – estreia prevista para segunda, dia 4 de março.