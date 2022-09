Paulo Ricardo posa seminu em ensaio fotografado por sua mulher

Paulo Ricardo, intérprete de sucessos como Onde está o meu amor? e Tudo por nada, fez um ensaio fotográfico seminu pela primeira vez para celebrar seu aniversário. Aos 60 anos, o roqueiro lançou seu olhar 43 e foi modelo de uma sessão de fotos em preto e branco, com poses capturadas pelas lentes de sua mulher, a fotógrafa Isabella Pinheiro.

“Foi uma delícia, lúdico, sexy e engraçado ao mesmo tempo, com nossos gatos se misturando ao cenário e ao figurino, uma bagunça gostosa! Desde a pandemia, estamos comprando equipamentos fotográficos e musicais, tripés, microfones, fundo infinito. Então, montamos um estúdio em casa, o que me deixou muito à vontade”, disse o cantor em entrevista ao site Gshow, da Rede Globo.

Em uma postagem no Instagram, com os versos de Olhar 43, o cantor compartilhou o resultado do ensaio. “Seu corpo é fruto proibido, é a chave de todo pecado e da libido! O aniversariante do dia, Paulo Ricardo, compartilhou o resultado do seu primeiro ensaio nu, em comemoração aos seus 60 anos”.

O ensaio foi uma forma de Paulo celebrar a nova fase, esbanjando sensualidade e vitalidade. Doze quilos mais magro e pai de quatro filhos; Paola, Isabela, Luís Eduardo e Diana, o cantor comentou sobre o seu casamento com Isabella Pinheiro, que segundo ele, desta vez é com “a pessoa certa”. Ela é responsável pelos cliques das poses do artista.

“Sem contar que a fotógrafa é minha mulher, então foi literalmente um prazer!”, ressalta o cantor.