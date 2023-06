Cultura Paulo Ricardo faz homenagem a Luiz Schiavon, tecladista e fundador do RPM, morto nesta quinta

Paulo Ricardo prestou homenagem ao músico Luiz Schiavon, morto nesta quinta-feira, 15, de quem foi parceiro de banda no RPM. Em seu perfil no Instagram, o cantor relembrou momentos ao lado do amigo ao publicar uma foto da dupla em 1983.

“Nesta época trabalhávamos diariamente no sobrado da casa dos pais de Schia, na rua Cardeal Arcoverde em Pinheiros, no repertório que viria a ser nosso primeiro álbum, Revoluções por Minuto, sob os olhares de reprovação de sua mãe, que gostaria de vê-lo arquiteto e não gostava nada da má influência daquele moleque que dizia, ‘Dona Edméia, um dia a senhora ainda vai pendurar um disco de ouro na parede da sua sala!’ Foram muitos, graças a Deus!”, relembrou o cantor.

Luiz Schiavon fundou a banda em que Paulo Ricardo fez parte, foi tecladista e compositor de trilhas sonoras de novelas. “Ficam as canções, as lembranças maravilhosas e os meus sentimentos aos fãs, amigos e familiares”, concluiu Paulo Ricardo.