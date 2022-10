Cultura Paulo Gustavo: Relembre filmes e séries com o humorista

O humorista Paulo Gustavo, morto em maio de 2021, aos 42 anos, vítima de covid-19, faria aniversário neste domingo, 30 de outubro – No Rio de Janeiro, inclusive, a data é considerada como Dia Estadual do Humor desde o ano passado, em sua homenagem.

Ao longo da semana, o Amazon Prime Vídeo divulgou o primeiro teaser do documentário Filho da Mãe – Um Reencontro com Paulo Gustavo, que estreia em 16 de dezembro e traz material inédito do ator, gravado durante uma turnê de shows que fez em parceria com sua mãe.

Atualmente, há diversas outras produções para relembrar a carreira do ator disponíveis em serviços de streaming como a Netflix e o Globoplay (algumas obras disponíveis em pacotes específicos).

A trilogia Minha Mãe É Uma Peça traz o humorista como Dona Hermínia, personagem inspirada em sua mãe na vida real, é provavelmente o papel mais marcante da carreira de Paulo Gustavo. Mãe protetora e bastante expressiva, ela se envolve em histórias bem-humoradas lidando com seus filhos e seu ex-marido. Os filmes foram lançados em 2013, 2016 e 2019, tendo grande sucesso em termos de bilheteria, e estão disponíveis no Globoplay – o primeiro também faz parte do catálogo da Netflix.

Ao lado de Monica Martelli, interpretou o divertido organizador de casamentos Aníbal em Os Homens São de Marte… E é Pra Lá Que Eu Vou! (Netflix/Globoplay) e na sequência Minha Vida em Marte (Globoplay), que conta com cenas marcantes na cidade de Nova York.

No Globoplay estão disponíveis diversas produções com o ator, como Vai Que Cola – O Filme, longa da série de mesmo nome, Paulo Gustavo Na Estrada, que mostra os bastidores de seus shows em 12 cidades brasileiras e Nova York, em 2013, e a série original do streaming Além da Ilha e 220 Volts, em que dava vida aos seus principais personagens.

Na TV fechada, o Dia do Humor também rende uma maratona especial de humor neste domingo, 30. Às 14h30, Paulo Gustavo aparece como a Senhora dos Absurdos no 3º episódio da 5ª temporada de 220 Volts. Antes, há um episódio de Lady Night com Leandro Hassum, às 13h30. Às 15h00, o primeiro episódio de Família Paradiso, e, às 15h30, Os Roni.