Paulo Gustavo apresenta sinais de gravidade, diz equipe médica

Paulo Gustavo voltou a apresentar sinais de gravidade enquanto segue internado em hospital no Rio de Janeiro para tratar de quadro da covid-19. De acordo com um comunicado emitido na noite deste domingo, 11, a situação clínica do ator é crítica.

Na semana passada, o humorista passou por dois procedimentos, em dias diferentes, para corrigir uma fístula broncopleural. A condição é caracterizada pela conexão anormal entre os brônquios e a pleura – esta, uma membrana dupla que reveste os pulmões.

Na sexta-feira, 9, um informativo sobre o estado de saúde dele afirmava que o quadro geral mantinha o otimismo da equipe profissional. Porém, a nova condição é mais grave.

“Às fístulas broncopleurais identificadas e tratadas somaram-se complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários”, diz o comunicado.

A equipe médica afirma que “todos os profissionais têm se empenhado incessantemente” pela recuperação de Paulo Gustavo, que segue em terapia intensiva, com uso de ventilação mecânica e Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO).

Internado desde o dia 13 de março, o ator já apresentou diversas complicações pulmonares, que demandaram diferentes procedimentos invasivos. “A família do ator agradece todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus”, termina o comunicado.