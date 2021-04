Paulo Gustavo apresenta melhora e médicos estão confiantes na recuperação

Em nota, hospital diz que situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz mais confiança em sua recuperação

Paulo Gustavo apresentou sinais positivos de recuperação nesta quinta-feira. Em novo comunicado, a equipe do humorista, que está internado com Covid-19 há mais de um mês, informou que não há de sinais de hemorragia e que os médicos retiraram as fístulas bronco-pleurais, detectadas na semana passada.

“Finalmente conseguimos sanar as fístulas bronco-pleurais identificadas. Nas últimas 48 horas também observamos a normalização da coagulação com o tratamento instituído e não mais detectamos sinais de hemorragias”, revelou o boletim médico.

“A situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz à equipe profissional mais confiança em sua recuperação. Estamos cientes de que ainda temos um caminho pela frente”. Os profissionais que estão cuidando do ator também informaram que ele continua respirando com a ajuda de ventilação mecânica e ECMO (Oxigenação Extracorpórea por Membrana, o “pulmão artificial”).

“O paciente permanece utilizando ventilação mecânica e ECMO. A família do ator agradece muito todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus”, finalizou o comunicado.