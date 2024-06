Paulo Guidelly mergulha nas origens do crime organizado em ‘O Jogo que Mudou a História’

Inspirada em fatos e ambientada durante as décadas de 1970 e 1980, a obra retrata a gênese da organização das facções do Rio de Janeiro que durou 25 anos

As gravações de “O Jogo que Mudou a História”, do Globoplay, ocuparam alguns meses da rotina de Paulo Guidelly. A série, no entanto, ainda se perpetuará bastante nas memórias do ator. Com criação de José Junior, a superprodução de 10 episódios chega ao streaming da Globo no próximo dia 13 de junho e vai fundo na história de facções criminosas reais.

“A função do ator é provocar questionamentos estimulando respostas. Antes da série não conhecia como surgiu o crime organizado no Rio de Janeiro, acredito que para boa parte do público não será diferente. Tem muitas pessoas que desconhecem essa parte da nossa história carcerária e seus efeitos na sociedade. Acho muito interessante quando entretenimento atravessa os campos da informação e do conhecimento”, explica o ator, que viverá Rabiola no enredo dramático.

Inspirada em fatos e ambientada durante as décadas de 1970 e 1980, a obra retrata a gênese da organização das facções do Rio de Janeiro e como uma partida de futebol levou a uma guerra que durou 25 anos.

“Rabiola é um dos detentos no presídio de Ilha Grande e não faz parte de nenhum dos três principais grupos do lugar. É melhor amigo de Zé Roberto, interpretado pelo ator Renato de Souza, que exerce uma liderança entre os presidiários excluídos. Essa parceria é muito importante para Rabiola sobreviver a guerra entre os dois principais grupos da prisão”, adianta.

Para se aproximar de um universo completamente inédito, Paulo contou com uma preparação de elenco conduzida por Fátima Domingues, Isadora Ferrite e João Victor Nascimento.

“Foi um processo muito rico porque tivemos no elenco funcionários do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e integrantes do Instituto Pena Máxima. A melhor experiência desse processo de preparação foi poder trocar com quem conviveu diretamente dentro de uma penitenciária”, afirma.

Cria do projeto “Nós do Morro”, Paulo também extrapolou as fronteiras nacionais. Além da série do Globoplay, ele pode ser visto na novela portuguesa “Cacau”, maior audiência da TVI, emissora líder no país. No folhetim europeu, o ator vive Tiradentes, um militante que acredita que o povo brasileiro, colonizado por Portugal, merece uma reparação histórica por parte dos portugueses.

“Meu personagem na novela ‘Cacau’ tem um discurso muito pertinente nos dias hoje, ele está inserido em um dos principais núcleos da história. Em Portugal, os atores pretos ainda são escalados para fazer personagens estereotipados. A produção portuguesa tem uma logística e processos diferentes do Brasil, quase artesanal, mas funciona muito bem. Percebo que estão crescendo e se aperfeiçoando”, ressalta.