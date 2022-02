Cultura Paulo André e Pedro Scooby vencem a prova do líder do ‘BBB 22’

Paulo André e Pedro Scooby venceram a prova do líder desta semana no Big Brother Brasil. Na dinâmica, que envolvia resistência, agilidade e atenção, os brothers, em duplas, precisavam montar e desmontar quebra-cabeças. Cada um da dupla precisava ficar em um lado da pista. Ao tocar o sinal, o primeiro jogador deveria desmontar o quebra-cabeça e passar peça por peça para o seu parceiro do outro lado.

Esse segundo jogador tinha que montar novamente as peças, de acordo com um gabarito que aparecia no telão. Aqueles que montassem errado ou não conseguissem a tempo, estavam eliminados. No final de cada rodada, a dupla mais rápida podia sentar em um sofá para descansar.

Como regra do jogo, os dois primeiros eliminados da disputa iriam diretamente para o paredão. Em um primeiro momento, Douglas Silva e Gustavo acabaram errando e saíram primeiro.

Porém, logo depois, Tadeu Schmidt anunciou que a eliminação dos dois estava anulada, pois, durante a rodada em questão, ele havia comunicado que era apenas um teste.

Com os dois de volta a disputa, a prova seguiu e teve dois outros primeiros eliminados: Arthur Aguiar e Lucas. Desta forma, os brothers já estão no paredão da semana, mas poderão participar da prova de bate e volta.

Em seguida, deixaram a competição, nesta ordem: Linn da Quebrada e Eslôvenia, Natália e Jessilane, Vyni e Eliezer, e Douglas e Gustavo. Jade Picon e Laís disputaram a final com os vencedores.

Brothers fora da prova

Após ter se machucado, Larissa precisou imobilizar o pé com uma tala de gesso e, agora, está usando uma bota ortopédica. Até se recuperar, ela vai ficar de fora de todas as provas que envolvam resistência, agilidade ou esforço físico. Mas além dela, outro brother também não participou da prova. Tiago Abravanel não foi escolhido por nenhuma pessoa para formar dupla e ficou fora da disputa. Por se dar bem com todos no jogo, ele se mostrou um pouco abalado. Tiago resolveu usar o tempo para lavar a louça suja, mas reclamou: “Vai, lava a louça para todo mundo. Agrada todo mundo. Quando você precisar, ninguém te escolhe para a prova.”

Larissa aconselhou ele a começar a ter prioridades no jogo, para não ser mais deixado de lado. “Não é querendo botar lenha na fogueira, mas já botando. O Arthur poderia muito bem escolher você, ele tem mais convivência com você do que com o Lucas”, disse ela.

Fora da casa, Rodrigo Mussi, segundo eliminado do programa, aproveitou para criticar um discurso que apareceu algumas vezes nesta edição do BBB de que as relações na casa precisam vir antes do jogo – inclusive, Tiago é quem defende essa ideia.

Em outro tweet, Rodrigo disse que não citou o nome de ninguém, mas em seguida mencionou a boa relação que Tiago Abravanel tem com os outros moradores da casa, só que agora, quando precisou, foi deixado de fora da prova do líder.