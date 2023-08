Paulinho da Viola recebe alta do hospital após cirurgia e vai continuar recuperação em casa

Paulinho da Viola, de 80 anos, recebeu alta nesta segunda-feira, 7, da Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado desde o domingo, 30 de julho. Ele passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino na segunda-feira, 31. O problema foi descoberto após o artista passar mal e cancelar uma apresentação que faria em Três Rios, no interior do Estado.

Segundo boletim médico divulgado nas redes sociais nesta segunda, o cantor “recuperou-se muito bem do procedimento cirúrgico executado. Está tendo alta hoje para sua residência”.

“Nosso querido Paulinho teve uma recuperação significativa e recebeu alta hospitalar agora à tarde. Ele continuará em repouso em casa, sob os cuidados da família e com orientação médica”, completou a equipe do artista na legenda.

O que aconteceu com Paulinho da Viola?

Na última segunda-feira, 31, Paulinho da Viola passou por um procedimento cirúrgico para retirada de um tumor no intestino. O problema foi descoberto após ele passar mal e precisar cancelar um show na cidade de Três Rios.

O cantor sofreu um sangramento digestivo e após uma bateria de exames, descobriu um GIST (tumor estromal gastrointestinal) de intestino delgado. A cirurgia foi bem-sucedida, mas ainda não se sabe se o tumor era maligno ou benigno.

“Esse é um tipo de tumor muito específico, no intestino delgado, de menor risco de expansão. No caso dele, foi tirado. É de difícil visualização nos exames de praxe. Ele faz os checkups com frequência e não havia sido detectado nada”, disse a assessoria de imprensa do cantor ao Estadão.

Já na quarta-feira, 2, o músico teve alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Na ocasião, um boletim divulgou que ele tinha voltado a apresentar “boa evolução” e estava “iniciando uma dieta por via oral”.