Paulinho da Viola faz 80 anos e ganha homenagem de Zeca Pagodinho

Paulinho da Viola comemora seu aniversário de 80 anos neste sábado, 12. Ao Estadão, em 2016, refletia: “Vivemos hoje um tempo diferente, com uma quantidade absurda de informação. Nos anos 90, quando começaram os celulares e computadores, eu disse que não teria a menor possibilidade de acompanhar esse ritmo. Vou ficar mais velho e ter menos capacidade ainda.”

Dois anos depois, mudava de posicionamento: “Eu entendi que não posso ter tudo o que eu quero, que posso usar bem o tempo que tenho sem me angustiar.” E, para nossa sorte, Paulinho usa bem o tempo se mantendo em atividade com seus shows, como o que fez em comemoração aos seus 80 anos na noite de sexta, 11, no Rio de Janeiro.

A obra de Paulinho da Viola também se adaptou aos tempos modernos: no Spotify, um dos principais serviços de streaming da atualidade, Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida soma 21 milhões de reproduções, enquanto Timoneiros, outro de seus clássico, tem cerca de 14 milhões.

Em homenagem aos 80 anos do músico, diversos colegas publicaram homenagens em suas redes sociais. Zeca Pagodinho destacou: “Muito prazer em ter te conhecido, ser teu amigo, teu irmão e teu fã, também. Parabéns pra você e por tudo que você tem feito pelo samba brasileiro!”

Já a Escola de Samba Portela, um dos amores da vida do cantor, publicou: “Que Deus te abençoe e continue iluminando os seus caminhos. Saúde, paz, alegria e muito sucesso sempre. Receba de toda a família Portelense um abraço apertado e cheio de amor!”

Em homenagem à data, o projeto Spotify REC, que traz novos nomes da música brasileira cantando clássicos imortalizados por outros artistas, publicou um vídeo em que Criolo canta sua versão de Argumento e elogia Paulinho da Viola.