Paula Toller celebra 40 anos de carreira com nova turnê

A carreira da cantora Paula Toller se confunde com a história do chamado BRock, o rock feito no Brasil no começo dos anos 1980 – que tomou as paradas de sucesso e trouxe à cena bandas como Blitz, Barão Vermelho e Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Paula foi vocalista desta última, na qual emplacou inúmeros hits.

Para marcar esses 40 anos de carreira, Paula estreia em São Paulo a turnê Amorosa, com os sucessos de sua trajetória com o Kid Abelha, além de outras músicas que ela lançou em carreira solo.

Em entrevista ao Estadão, ela explica o título do show. “Meu nome completo é Paula Toller Amora, que já contém amor. Achei bonito transformá-lo em Amorosa e evocar essa elegância de alma. Amor em todas as relações: de namorados, de amigos, amor até na política. Acho que é o que todos no Brasil estão querendo”, diz.

Paula, em meio ao gênero dominado por homens, se impôs com letras que falavam de amor e que deram toques a muitos garotos. “Escolhi bem a rapaziada com quem formei o grupo. Só gente sensível e educada, que não tinha problema com uma menina. Em um dado momento, achei que era interessante falar mais diretamente sobre machismo, ironizando, de um jeito leve. Aí escrevi (a música) Garotos. Foi bom, porque muitas garotas se identificaram, e continuam se identificando com ela até hoje.”

A cantora também vai mostrar no show uma música inédita. Trata-se de Palavras, composta por Beni Borja, parceiro de Paula no início do Kid Abelha. Borja morreu em dezembro do ano passado. “É uma balada, da época de ouro do rádio”, adianta Paula.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.