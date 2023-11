Paula Lavigne lembra de início da relação com Caetano, quando ela tinha 13 anos

Paula Lavigne falou sobre seu relacionamento com Caetano Veloso neste domingo, 26. A produtora participou do episódio de estreia do Angélica: 50 & Tanto.

No programa, Paula comentou sobre a experiência de ser casada com um grande nome da música brasileira.”Eu cito sempre a Giulietta Masina (atriz italiana que foi casada com Federico Fellini), que perguntaram para ela: como é ser casada com um gênio?. E ela disse: É muito melhor que ser casada com um idiota. É muito bom”, disse.

Lavigne também revelou que perdeu a virgindade com o artista, aos 13 anos. “Quando eu comecei a namorar com o Caetano, eu era atriz também, e todo o assédio da imprensa em cima de mim era porque eu namorava com ele.”

“Aí eu resolvi ser sincera numa entrevista, contar histórias que ninguém mais conta, aí eu contei que eu tinha perdido a virgindade com ele aos 13 anos. Para mim, era uma história de amor (…) Meu pai, um criminalista, já sabia que eu não estava nessa posição de ele precisar me defender. Eu acho que se alguém abusou de alguém foi eu que abusei do Caetano. O que as pessoas acham que é abusar nesse sentido. Ele adorou, tá gente”, contou.