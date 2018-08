Paula Fernandes revela ter descoberto traição ao mexer em celular de ex

Paula Fernandes participou no domingo, 26, do quadro Eu Nunca no canal do YouTube de Matheus Mazzafera. Durante a brincadeira, que consiste em confissões, ela revelou que já descobriu a traição de um ex-namorado ao mexer no celular do rapaz. “Isso foi o que me salvou, senão eu estaria sendo traída até hoje”, afirmou.

Em tom de descontração e vestidos com pijamas, o dono do canal e Paula tomaram um drink para que ambos se soltassem durante a entrevista. “Quem nunca levou chifre? Faz parte, mas ruim é quem traiu”, disse a cantora. “Não tem nada de errado, mas que tenha sido a última vez”.

Paula Fernandes contou, também, que nunca foi rejeitada por homens e tampouco passou mal com bebida. “Nunca levei toco, nunca namorei na escola e nunca tomei um porre. Já bebi para ficar alegre, porque acho que trabalhei demais desde muito cedo”.

Quando questionada sobre sua beleza, ela alegou que nunca fez plástica, mas se submeteria a um procedimento se fosse necessário.

O quadro do canal de Matheus Mazzafera já recebeu outros famosos, como Grazi Massafera, Pabllo Vittar e Marina Ruy Barbosa.