Paul McCartney: Ingressos para show extra em SP esgotam. Em quais cidades dá para comprar?

Os ingressos para o show extra de Paul McCartney em São Paulo esgotaram neste domingo, 12. As vendas foram feitas neste sábado, 12, por meio do site da Eventim.

O artista vai se apresentar no dia 7 de dezembro no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo. Os ingressos que ainda estão disponíveis no Brasil são para os shows em Brasília (30 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha), em Curitiba (13 de dezembro, no Estádio Couto Pereira) e em Belo Horizonte (3 de dezembro, na Arena MRV).

Já estão esgotados também os shows em São Paulo, no dia 9 de dezembro, e no Rio de Janeiro, dia 16 de dezembro, no Maracanã. O artista traz ao País sua tour Got Back pela primeira vez.

A turnê teve início nos Estados Unidos, em abril de 2022, e viu Paul se apresentar em um festival histórico em Glastonbury.

O esperado retorno do ex-Beatle ao País foi confirmado pelo próprio músico por meio de uma publicação feita no Instagram na última segunda, 7. “Ok, ok, eu ouvi vocês. Estou indo ao Brasil”, brincou. Entre 2010 e 2017, Paul já esteve seis vezes em terras brasileiras.

O show da Got Back Tour, que promete passar por 38 canções e somar três horas, traz sucessos de Paul com os Beatles e da era pós-Beatles. Na setlist, estão músicas memoráveis do grupo, como Cant Buy Me Love, Let It Be e Hey Jude, mas também as da carreira solo e com o Wings, como Band on the Run.

Paul ainda criou um instante especial para essa turnê, em que se une a John Lennon virtualmente para cantar Ive Got a Feeling. Veja a setlist completa e o que esperar das apresentações aqui.