Paul McCartney confirma shows em São Paulo e em outras capitais brasileiras

O músico Paul McCartney, 80, anunciou nesta segunda-feira, 7, que fará shows no Brasil pela turnê Got Back. A passagem do ex-Beatle no País acontecerá entre o fim de novembro e meados de dezembro. Foram anunciadas 5 datas, em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre o início das vendas.

“Ok, ok, eu ouvi vocês”, brincou, em vídeo. “Estou indo ao Brasil”. Entre 2010 e 2017, o artista já passou seis vezes pelo território brasileiro.

Confira as datas:

– 30 de novembro: Estádio Mané Garrincha, Brasília.

– 03 de dezembro: Arena MRV, Belo Horizonte.

– 09 de dezembro: Allianz Parque, São Paulo.

– 13 de dezembro: Estádio Couto Pereira, Curitiba.

– 16 de dezembro: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro.