Paul McCartney confirma novo show em São Paulo; veja data e como comprar

Após esgotarem os ingressos para as então duas únicas apresentações no Brasil – que ocorrem em São Paulo (15/10) e Florianópolis (19/10) – Paul McCartney anunciou mais uma data na capital paulista: dia 16 de outubro, também no Allianz Parque. A informação foi confirmada nesta segunda, 1. A produção do evento já adianta que este será o último show confirmado da Got Back Tour no Brasil neste ano.

O ex-Beatle volta ao País menos de um ano depois de se apresentar com a mesma turnê, igualmente esgotada em 10 estádios pelo Brasil.

Já o show de Florianópolis, que acontece no dia 19 de outubro, foi bastante celebrado por ser a primeira apresentação de Paul na cidade desde 2012. As apresentações deste ano chamaram a atenção pelos valores dos ingressos, que contam com um “pacote VIP” que ultrapassa os R$7 mil reais.

A pré-venda da nova data tem início na terça, dia 02, apenas para fãs cadastrados no site oficial de Paul McCartney. A venda para o público geral tem início na quarta, 03, no site da Eventim.

Got Back Tour em São Paulo – nova data

Pré-venda:

Data: de 02 de julho, a partir de 10h, até 03 de julho, 10h

Exclusiva para fãs cadastrados no site oficial de Paul McCartney

Venda somente online no site da Eventim

Venda de ingressos – público geral

Data: a partir de 03 de julho, meio-dia, no site da Eventim

Pontos de venda credenciados a partir das 13h

SÃO PAULO

Data: 16 de outubro

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h

Local: Allianz Parque – Rua Palestra Itália, 200

Ingressos: A partir de R$ 225

Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

Venda de ingressos online: Eventim

SETORES – SÃO PAULO



Pista Premium

R$ 990 (inteira)

R$ 495 (meia)

Pista

R$ 650 (inteira)

R$ 325 (meia)

Cadeira Inferior

R$ 890 (interia)

R$ 445 (meia)

Cadeira Superior

R$ 450 (inteira)

R$ 225 (meia)

Para compras pela Internet, é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

– Parcelamento em até 10X somente nas vendas online, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

– Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

– Vendas online – Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

– Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Bilheteria oficial São Paulo

Allianz Parque – Bilheteria B – Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B – Água Branca – São Paulo/SP

Dia 02 de julho – das 13h às 17h

Formas de pagamento:

– Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

– Dinheiro;

– Sem taxa de conveniência

A partir de 03 de julho

Allianz Parque – Bilheteria A – Rua Palestra Itália, 200

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h

Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Formas de pagamento:

Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

Dinheiro;

Sem taxa de conveniência