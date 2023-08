Paul McCartney anuncia terceiro show em São Paulo e vendas começam nesta terça

Com o terceiro show, as apresentações no Allianz Parque ocorrerão nos dias 7, 9 e 10 de dezembro

Após esgotar as vendas de dois shows em São Paulo, o músico Paul McCartney anunciou mais uma data em São Paulo pela turnê Got Back. Com o terceiro show, as apresentações no Allianz Parque, na zona oeste da capital, ocorrerão nos dias 7, 9 e 10 de dezembro.

A pré-venda dos ingressos, exclusiva para clientes BRB, começa nesta terça-feira, às 14h, e se encerrará na próxima quinta-feira, 17, também às 14h. A venda para o público geral começará a partir desse horário.

Além dos shows previstos para São Paulo, a apresentação do ex-beatle no Maracanã, no Rio de Janeiro, também teve seus ingressos esgotados.

Confira as datas:

30 de novembro: Estádio Mané Garrincha, Brasília.

Estádio Mané Garrincha, Brasília. 03 de dezembro: Arena MRV, Belo Horizonte.

Arena MRV, Belo Horizonte. 07 de dezembro: Allianz Parque, São Paulo (ESGOTADO).

Allianz Parque, São Paulo (ESGOTADO). 09 de dezembro: Allianz Parque, São Paulo (ESGOTADO).

Allianz Parque, São Paulo (ESGOTADO). 10 de dezembro: Allianz Parque, São Paulo.

Allianz Parque, São Paulo. 13 de dezembro: Estádio Couto Pereira, Curitiba.

Estádio Couto Pereira, Curitiba. 16 de dezembro: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro (ESGOTADO).

Os ingressos serão vendidos, com taxas, através do site da Eventim. Os valores vão de R$ 210 a R$ 990.

Pré-venda de Ingressos

Data: de 15 de agosto, a partir de 14h, até quinta-feira, 17/08, até as 14h.

de 15 de agosto, a partir de 14h, até quinta-feira, 17/08, até as 14h. Exclusiva para Clientes do Banco BRB – utilização do cartão BRB.

Também elegível para o banco digital Nação BRB FLA.

Venda somente online no site da Eventim – não existem pontos de venda credenciados.

Venda de ingressos – público geral

Data: a partir de quinta-feira, 17 de agosto, 14h, no site da Eventim.

a partir de quinta-feira, 17 de agosto, 14h, no site da Eventim. Ponto de venda credenciado na mesma data, a partir de 15h.

