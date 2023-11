Paul McCartney anuncia show surpresa na Casa do Choro em Brasília, com ingressos limitados

O ex-Beatle Paul McCartney acaba de chegar no Brasil, mas já causou alvoroço com uma novidade. O músico anunciou um show intimista no Clube do Choro, em Brasília, nesta terça-feira, 28.

O tradicional espaço na capital do País tem capacidade para cerca de 420 pessoas. Os ingressos são limitados e já estão à venda. Um link foi enviado para quem já tem entradas para o show no estádio Mané Garrincha no próximo dia 30.

O início da passagem de Paul pelo Brasil está previsto para a próxima quinta-feira, 30, no estádio Mané Garrincha. O músico tem apresentações marcadas em vários locais até o dia 16 de dezembro, no Rio de Janeiro. Confira as datas:

– 30/11 – Brasília, DF – Arena BRB Mané Garrincha;

– 03/12 – Belo Horizonte, MG – Arena MRV (ESGOTADO);

– 04/12 – Belo Horizonte, MG – Arena MRV;

– 07/12 – São Paulo, SP – Allianz Parque (ESGOTADO);

– 09/12 – São Paulo, SP – Allianz Parque (ESGOTADO);

– 10/12 – São Paulo, SP – Allianz Parque (ESGOTADO);

– 13/12 – Curitiba, PR – Estádio Couto Pereira (ESGOTADO);

– 16/12 – Rio de Janeiro, RJ – Maracanã (ESGOTADO).