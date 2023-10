Paul McCartney anuncia show extra em Belo Horizonte

Paul McCartney anunciou mais uma data de show em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira, 9, o cantor revelou uma apresentação extra da turnê Got Back no dia 4 de dezembro, na MRV Arena, às 20h.

O ex-Beatle irá se apresentar no mesmo local no dia anterior. A venda dos ingressos começa nesta terça-feira, 10, a partir das 12h no site da Eventim.

Às 13h abrem as vendas na bilheteria. Os valores dos ingressos variam entre R$ 240 (meia, cadeira superior) a R$ 990 (inteira, pista premium).

Longe do Brasil desde 2019, Paul fará oito shows aqui: um em Brasília, dois em Belo Horizonte, três em São Paulo, um em Curitiba e um último no Rio de Janeiro. Confira as datas:

– 30/11 – Brasília, DF – Arena BRB Mané Garrincha.

– 03/12 – Belo Horizonte, MG – Arena MRV (ESGOTADO).

– 04/12 – Belo Horizonte, MG – Arena MRV.

– 07/12 – São Paulo, SP – Allianz Parque (ESGOTADO).

– 09/12 – São Paulo, SP – Allianz Parque (ESGOTADO).

– 10/12 – São Paulo, SP – Allianz Parque (ESGOTADO).

– 13/12 – Curitiba, PR – Estádio Couto Pereira (ESGOTADO).

– 16/12 – Rio de Janeiro, RJ – Maracanã (ESGOTADO).

Belo Horizonte

– Data: 3 de dezembro (ESGOTADO) e 4 de dezembro

– Abertura dos portões: 16 h

– Horário do show: 20h

– Local: Arena MRV – Rua Cristina Maria de Assis, 202

– Ingressos: A partir de R$ 240

– Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

– Venda de ingressos online: Eventim

– Para compras pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

Parcelamento em até 10 vezes, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

– Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

– Vendas online – Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

– Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.