Patricia Poeta volta a se pronunciar sobre boatos após acusações de atraso no Encontro

Patricia Poeta aproveitou a sua passagem pelo The Town neste sábado, 9, para desmentir um mal-entendido no programa Encontro, da TV Globo. No último dia 29 de agosto, a jornalista foi acusada pelos internautas de se atrasar para a atração, o que foi reforçado pelo comentário da colega Thelminha, que disse que Patricia “já estava chegando”.

Durante uma entrevista à imprensa nos bastidores do festival, a apresentadora disse que já estava na emissora. O programa iria começar na área externa, mas devido a um problema no áudio, ela precisou voltar para o estúdio correndo para conseguir chegar a tempo.

“Eu estava lá no programa, já tinha feito o post das redes sociais anunciando que o programa iria começar. Estava toda a equipe, só que o áudio não funcionou. Aí eu tive que ir caminhando, correndo para chegar lá. Eu nem sabia que estava no ar e eu voltei pro estúdio, foi o tempo da Thelminha pedir o intervalo e eu chegar no tempo”, contou.

No dia do suposto atraso, a apresentadora rebateu os comentários em seu perfil no Instagram e disse que o boato era uma “palhaçada e falta de respeito”. Em um vídeo no Instagram, ela disse: “Chegou uma história aqui no meu ouvido. Uma história, não. Uma palhaçada de uma galerinha das fake news de que eu não teria chegado no horário no meu trabalho, que fiquei no trânsito”.

“Sou uma das primeiras pessoas a chegar na TV Globo para fazer o Encontro. Chego às cinco e pouco da manhã, tanto que gravo chamadas antes do programa. Então, quer dizer, completamente fake news, e acho uma falta de respeito com quem acorda todo dia cedo e faz o seu trabalho”, disse.