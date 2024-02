Patrícia Poeta revela que teve inflamação no fígado após erro médico

A apresentadora Patrícia Poeta afirmou na terça-feira, 20, que teve inflamação no fígado após um erro médico. Durante o quadro Bem-Estar, do programa Encontro, ela afirmou que viveu a situação há anos atrás, quando ainda não havia muita clareza sobre a doença. Por causa do diagnóstico incorreto, acabou desenvolvendo uma inflamação no fígado.

“Eu procurei um médico, na época eu estava visitando a minha família no Sul e não tinha muitos casos de dengue. Então, esse médico me diagnosticou com uma virose e pediu para eu tomar paracetamol 750mg de quatro em quatro horas”, explicou.

Somente quando voltou ao Rio de Janeiro, a apresentadora teve o diagnóstico correto. Como resultado, Patrícia ficou internada por 15 dias e já tinha desenvolvido uma hepatite medicamentosa. “Tive que aguentar a dengue durante 15 dias no hospital e tomando pouco remédio para dor, pois já estava com o fígado afetado.”

Por fim, a apresentadora reforçou a importância do cuidado com medicações, especialmente em casos de dengue, em que cada diagnóstico deve ser analisado caso a caso.