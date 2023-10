Cultura Patrícia Poeta quase perde homenagem do filho no Tomorrowland

Nem só a cidade de São Paulo pode surpreender os motoristas com horas no trânsito para conseguir chegar a um local. Na noite desta quinta-feira, 12, a apresentadora Patrícia Poeta ficou presa em um grande congestionamento na estrada para conseguir chegar ao Tomorrowland Brasil, festival de música eletrônica que ocorre na cidade de Itu, no interior de São Paulo.

A apresentadora foi ao festival para a apresentação de seu filho, o DJ e produtor Felipe Poeta, que tocou em um dos palcos alternativos do evento.

“Não acredito que eu estou a 3h30 dentro uma van. Não consegui chegar ainda no evento. Estava louca, ansiosa, para ver meu filho tocar no Tomorrowland. Mas, a estrada parou”, contou em um vídeo publicado em sua conta no Instagram. “Estou vendo trechos de vídeos que estão nos mandando.”

Depois do contratempo, Patrícia chegou ao local e ainda conseguiu assistir a uma homenagem do filho. Felipe tocou o samba Tá Perdoado, composição de Arlindo Cruz e José Franco Lattari, que ficou famoso na voz da cantora Maria Rita.

Ao site Gshow, Felipe contou como foi ao momento. “Fiz o remix com a música da Maria Rita, Tá Perdoado, uma versão house. Gostei muito de ver a cara da minha mãe acho que conheço essa música! E, do nada, a gente estava cantando juntos”, disse.

Patrícia Poeta justificou a escolha da música: “Felipe ouvia essa música quando eu o buscava na escola”.