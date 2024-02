Pastora que ganhou igreja de Ludmilla posta vídeo emocionada e agradece cantora; Veja

Após Brunna Gonçalves anunciar que Ludmilla comprou uma igreja evangélica no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, a pastora que foi presenteada pela cantora compartilhou um vídeo agradecendo a artista.

Adriana Pereira publicou um relato emocionante nas redes sociais nesta quarta-feira, 31. Nas imagens, a pastora aparece chorando na escada da igreja abraçando Ludmilla.

Na legenda, ela celebrou: “Primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa vitória, e depois a minha filha Ludmilla que tem sido benção na minha vida, benção na casa de oração”.

“Obrigado por ter agarrado esse ministério, obrigado por tudo que você tem feito por nós, sou grata a Deus pela sua vida e por tudo que você está fazendo pela casa de oração. Obrigada por tudo Deus”, concluiu. Veja:

A mulher de Ludmilla contou nas redes sociais a novidade: “Além de equipar toda igreja com o som de alta tecnologia, ontem ela comprou a igreja por completo! Vocês têm noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com que a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos. Cada dia mais me orgulho de você”.