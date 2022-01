Pastora e cantora gospel Ludmila Ferber morre aos 56 anos

A pastora Ludmila Ferber morreu na noite desta quarta-feira, 26, aos 56 anos de idade, em São Paulo. Ela lutava, desde 2018, contra um câncer de pulmão. O tumor avançou para metástases nos ossos e no fígado. Ludmila Ferber que foi casada de 1987 a 2014 com José Antônio Lino e deixa três filhas: Daniela Ferber Lino, Ana Lídia Ferber Lino e Vanessa Ferber Lino. A cantora gospel gravou oito discos e integrou o grupo Koinonya. Em 1996, decidiu investir na carreira solo. A última publicação da pastora foi na terça-feira, 25, quando ela escreveu um trecho da canção “Buscar Tua Face é Preciso”. “Tenho certeza que essa música vai renovar as suas forças para continuar a jornada… mas lembre-se, busque a Face de Deus!! Dele vem o nosso fôlego de vida!”, escreveu Ludmila.