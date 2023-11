‘Partida precoce’: Milton Nascimento lamenta morte de sobrinho nas redes sociais

Milton Nascimento revelou nesta quarta-feira, 1, que seu sobrinho morreu. O anúncio foi feito nas redes sociais do cantor.

A criança se chamava Daniel, mas o músico não deu mais detalhes sobre a causa da morte e nem a idade do sobrinho. Na legenda da publicação, ele escreveu: “Com muita tristeza, hoje me despeço do meu amado sobrinho Daniel. Uma partida precoce, que deixará um vazio enorme em todos nós. Todo o meu amor à minha amada irmã Jaceline, Gilberto e Júlia”.

Nos comentários, diversos amigos deixaram recado para o cantor. “Meus sinceros sentimentos”, escreveu Astrid Fontenelle. “Sinto muito”, disse a atriz Virginia Cavendish.