Participantes do ‘BBB 22’ serão revelados nesta sexta-feira

Após semanas de especulação de internautas e fãs, os participantes do “Big Brother Brasil 22” serão revelados nesta sexta-feira, 14. A divulgação ocorrerá ao longo da programação da TV Globo no dia, a partir da novela “O Cravo e a Rosa”. Assim como na edição passada, o “BBB 22” será dividido em dois grupos: Camarote, composto por pessoas conhecidas do público, sendo artistas, influenciadores digitais ou esportistas, por exemplo, e Pipoca, que é formado por anônimos.

A produção do programa criou uma casa que faz um passeio pela “era pré-BBB”, trazendo cores, neons, xadrez e composées característicos dos anos 1970, 1980 e 1990, em um clima nostálgico do fim do século 20.

A estreia do programa está prevista para o próximo dia 17 e a direção do reality garante que não vai mudar o grupo, mesmo com três participantes com covid-19. Nesta quarta-feira, 12, a emissora afirmou que os protocolos de segurança contra o coronavírus estão sendo aprimorados e que os três estão isolados, com sintomas leves, vão se recuperar a tempo.

Para participar do “Big Brother Brasil 22”, todos precisaram comprovar as duas doses da vacinação. O programa segue sem a participação de plateia e com equipe reduzida para evitar a proliferação do vírus.

Na terça-feira, dia 11, Boninho fez uma série de stories no Instagram para descartar a hipótese de surto de covid-19 no “BBB” e disse que, apesar de “algumas baixas”, o programa segue o ritmo.