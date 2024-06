Participante de Casamento às Cegas se pronuncia após ser acusado de abandono paterno

Evandro Pinto, participante da temporada atual de Casamento às Cegas, reality show da Netflix, se pronunciou após ser acusado de abandono paterno. Em uma postagem no Instagram, ele compartilhou uma nota, redigida por sua assessoria jurídica, em que disse ter sido impedido pela ex-companheira de ver o filho após o fim do relacionamento.

Uma mulher identificada como Luana Mendes fez uma série de publicações no X, antigo Twitter, em que, dentre as acusações, afirmou que Evandro possui um filho de 12 anos que sequer citou durante sua participação no reality. Segundo Luana, ela é a mãe do menino.

“Só agora meu filho teve a ciência real de que você nega a existência dele, só agora você entrou em um reality e quis ser o que não é. Só agora eu posso gritar aos quatro ventos sobre quem você realmente é”, escreveu ela em uma das postagens.

No comunicado compartilhado no Instagram, Evandro alega que a ex teria o impedido de ter contato com o filho e que ele teria, até mesmo, sofrido “ameaças e humilhações”. Luana teria dito que seu atual companheiro assumiu a função de pai do menino e que o contato do participante do reality “atrapalharia a vida da criança”.

Após o ocorrido, Evandro teria enfrentado uma depressão. Segundo a nota, as recentes acusações o motivaram a entrar novamente na Justiça para retomar o contato com o filho. “Em breve, esperamos que a Justiça conceda a Evandro o direito de cumprir suas obrigações e exercer os seus direitos paternos com ou sem consentimento da genitora”, diz a nota.

A quarta temporada do reality da Netflix estreou no último dia 19. Com o tema “Uma Nova Chance”, o elenco é formado por pessoas divorciadas, separadas ou que viveram um noivado que não se oficializou. A próxima parte do programa estreia na próxima quarta, 26.