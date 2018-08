Parque dos Jacarandás recebe programação cultural neste domingo

O Parque dos Jacarandás receberá neste domingo (26) o evento “Encantos da Cidade – 100 dias para 200 anos de S.Bárbara”, com artes e programação infantil, a partir das 14 horas. A festa marca a contagem regressiva dos 100 dias para 200 anos de Santa Bárbara d’Oeste.

Voltado às crianças, o “Encantos da Cidade” contará com espetáculo de malabarismo, mágica e mímica, apresentação do Projeto “200 anos – 200 contos” da Confraria do Conto e Cia Xekmat, Bloco “Apareceu a Margarida”, Corporação Musical União Barbarense, alunos do Projeto Guri e pintura de rosto e bichos de bexiga. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste/Divulgação

O “Encantos da Cidade”, neste domingo, será o primeiro de uma série de eventos itinerantes, não só em parques, mas em diversos espaços da cidade com atrações encantadoras. “O ‘Encantos da Cidade’ vem de encontro com uma proposta do prefeito Denis Andia para que a arte ganhasse os bairros e espaços públicos do Município. Um trabalho de transformação social para ser colhido em longo prazo”, enfatizou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

O Parque dos Jacarandás está localizado na Rua do Estanho, s/nº, no Mollon.

