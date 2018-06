Paris Jackson limpa estrela de outro Michael Jackson na Calçada da Fama

A modelo Paris Jackson, filha mais velha de Michael Jackson, foi para as ruas de Los Angeles na quarta-feira, 13, limpar uma estrela da Calçada da Fama que leva o nome do seu pai. Ela foi avisada por um amigo que haviam vandalizado a homenagem para seu pai, mas quando chegou no local viu que a estrela pertencia a um radialista homônimo que também é homenageado no local.

Mesmo assim, Paris limpou o local e explicou no Instagram a razão por ter feito isso. “Algumas pessoas não tem o mínimo de respeito. Eu sei que existe diferença entre o símbolo de rádio e o de artista, mas um nome é um nome”, explicou a modelo.

No Twitter ela respondeu a um seguidor que um amigo a avisou que haviam pichado a estrela e, como estava na região, decidiu ir limpar. “Eu estava no apartamento de um amigo que mora do lado e um outro amigo disse que viu a estrela pichada e me avisou. Por sorte havia um supermercado do lado. Aparentemente não era a estrela do meu pai, mas ainda assim é o mesmo nome. Foi só passar um pouco de acetona”, tuitou Paris.