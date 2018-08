Paris Jackson comemora aniversário do padrinho Macaulay Culkin

Paris Jackson, filha do rei do pop Michael Jackson, postou uma sequência de fotos em sua conta do Instagram em comemoração ao aniversário de 38 anos de Macaulay Culkin, seu padrinho. “O mais feliz de todos os aniversários, mack attack! Eu te amo profundamente e te mantenho muito perto do meu coração. Sempre”, escreveu.

Culkin ficou conhecido ao ser protagonista da sequência Esqueceram de Mim, lançado nos anos 1990, quando ainda era criança. Na época, o ator ficou próximo de Michael Jackson, que o convidou para padrinho da filha em 1998.