Paris Hilton lança coleção inspirada em seu estilo dos anos 2000

Paris Hilton é um dos maiores ícones de estilo do começo dos anos 2000 – época em que as pessoas saiam de casa usando conjuntos de plush, calças de cintura baixa e peças com aplicações de strass. Agora, ela decidiu aproveitar esta fama para lançar uma linha de roupas em parceria com a marca britânica Boohoo, inspirada nela mesma.

As peças possuem as principais características de estilo de Paris, como animal print, rosa e comprimentos curtíssimos. Destaque para um body pink com aplicação de strass que forma a frase ‘That’s hot!’ (isso é quente, em português), o bordão da socialite, e uma blusa prateada que lembra muito o vestido usado em sua festa de aniversário de 21 anos e copiado por Kendall Jenner anos depois.