Paredão, alerta de Tadeu Schmidt e estratégia marcam madrugada no ‘BBB 23’

A transmissão ao vivo do Big Brother Brasil 23 neste domingo, 19, foi bastante aguardada pelo público, que usou as redes sociais pela manhã para pedir a expulsão de Larissa por um suposto tapa no rosto de Fred. No entanto, a sister permanece na casa. A decisão foi justificada com a exibição do “VAR” ao público; conforme as imagens, a professora de educação física não atingiu o rosto do jornalista.

O quinto paredão do reality também foi formado neste domingo. Cristian, Fred e Ricardo foram os escolhidos para disputar a permanência na casa. O resultado será divulgado na noite da próxima terça-feira, dia 21.

Durante a madrugada na casa, Tadeu Schmidt não deixou o assunto sobre a suspeita agressão passar em branco. Sem detalhar o ocorrido, o apresentador do programa chamou a atenção de todos os participantes, que protagonizam com frequência brincadeiras consideradas de mau gosto após as festas.

“Precisamos falar sobre o ‘after dos crias’. (…) Essas brincadeiras com muito contato, sobretudo depois de uma festa, quando todo mundo está muito animado, têm tudo para dar errado. (…) Está faltando ‘isso aqui’ para acertar o outro de um jeito que seja considerado agressão. E vocês sabem o que significa uma agressão física no BBB. Está tudo no limite, mas muito perto de passar desse limite. Tenham cuidado”, alertou.

O aviso teve concordância unânime e evidenciou o clima de preocupação. Na sequência, mais um Paredão foi formado e, é claro, resultou em uma madrugada de muito papo sobre jogo. Veja tudo o que aconteceu no reality show.

Ricardo critica discurso de Cezar

Após rebaixar o Líder Cezar Black ao Castigo do Monstro, Ricardo foi o indicado por ele ao Paredão. Embora já esperasse, o biomédico não gostou do discurso de justificativa. Segundo ele, o enfermeiro transpareceu que sua atitude como Anjo foi além do jogo. “Um dos motivos era porque eu ia ficar feliz em saber que é aniversário dele e ele não ia poder fazer o bolo para comemorar com os amigos dele. O segundo argumento, que eu pensei que ele ia falar ‘jogador’. Sabe o que ele falou? ‘Ou é crueldade dele’. Em hipótese alguma, ele pensou que foi uma jogada”, reclamou. Apesar da irritação, Ricardo negou arrependimento e garantiu para Marvvila: “Se tivesse 10 vezes para eu fazer isso, eu faria 11.

Preocupação com o resultado do Paredão

Preocupados com o resultado do Paredão, os integrantes do Quarto Deserto lamentaram a ida de Fred e Ricardo juntos para a berlinda. “Se o Cris ficar, nós estamos indo muito mal”, refletiu Aline Wirley. Bruna Griphao disse temer por idas de aliados juntos ao Paredão. “É muito ruim um Paredão de Fred e Facinho (Ricardo). É a mesma coisa de eu ir pra um com a Lari”, comentou.

Bruna Griphao na mira

Bruna deve ser o próximo alvo de Domitila e Fred Nicácio. Em conversa na área externa, eles criticaram o jogo da atriz e apontaram como “pivô de várias coisinhas” dentro da casa. “Se fosse pra votar entre ela e o (Cara de) Sapato, eu iria nela. O pior dia que tive nessa casa foi aquela história que tive com a Sarah (Aline). A história surgiu porque a Bruna (…) fez fuxico, mentiu”, pontuou a ativista social. Nicácio pediu mais detalhes sobre as situações envolvendo Bruna e Domilita, para que ele possa usar contra a atriz no Jogo da Discórdia.

Reflexões entre Gustavo e Key Alves

O casal Gustavo e Key Alves criticaram alguns de seus aliados. A jogadora de vôlei, então, expôs não ter gostado de Fred Nicácio a pedir ajuda para montar um discurso contra Bruna para o próximo Jogo da Discórdia. “Nessas coisas que ele erra”, apontou ela, alegando que ter suas próprias justificativas arquitetadas para expor a atriz na dinâmica. Cristian também foi tema da conversa. Segundo o casal, o participante não assume seus erros e consequências. “Ele está usando a gente pra se defender”, refletiu Gustavo.