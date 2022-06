Cultura Parceria de Baco Exu do Blues e Luísa Sonza estreia no topo do Spotify Brasil

A parceria entre Luísa Sonza e Baco Exu do Blues teve uma estreia de sucesso no Spotify Brasil. Lançada no domingo, 12, Hotel Caro alcançou o topo da plataforma musical, com mais de 650 mil streams na atualização de terça-feira, 14. Na manhã desta quarta, 15, o número aumentou para quase 760 mil streams.

Com isso, a cantora se une à Marília Mendonça como a segunda artista brasileira, no geral, a alcançar o Top 1 da plataforma por mais vezes, com cinco músicas. A campeã é Anitta, com 19 canções.

Além da parceria de sucesso, Luísa é a única cantora a ter duas músicas no Top 10 do Spotify Brasil; sentaDONA (remix) ocupa a 7ª posição. Com Hotel Caro, é a primeira vez que o cantor Baco Exu do Blues atinge o topo da plataforma.