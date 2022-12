Paramount e MTV confirmam o lançamento de ‘Drag Race Brasil’

A Paramount e a MTV confirmaram a produção do Drag Race Brasil. Alemanha e México também vão ter suas versões do reality show. Além disso, foi anunciada a primeira temporada de All Stars Global e a terceira temporada de RuPauls Secret Celebrity Drag Race.

Em comunicado, Chris McCarthy, presidente e CEO da Paramount e da MTV, informou que as novas franquias serão lançadas já em 2023. No entanto, ainda não foi batido o martelo sobre as datas exatas. “Com a expansão global de RuPauls Drag Race, nós estamos caminhando para entregar a franquia em três novos territórios da Paramount+: Alemanha, Brasil e México”, disse.

A 15ª temporada da versão dos EUA vai estrear no dia 6 de janeiro, na MTV e na Paramount+. O primeiro All Stars global ainda está sem data para ser lançado, mas a transmissão será feita exclusivamente pela Paramount+.

Em nota, Fenton Bailey e Randy Barbato, CEOs da World of Wonder, que produz o reality show, destacaram os valores empunhados pelo programa. “Drag Race fala de temas universais de amor, de autoexpressão e aceitação. E não há momento melhor do que o atual para que essas ideias sejam expressadas internacionalmente”, afirmaram. “Nós estamos honrados em continuar nossa missão de produzir programas sobre a arte drag em diferentes idiomas.”