Paramore cancela show no Lollapalooza

O festival Lollapalooza vai acontecer em março, mas já passa por uma forte baixa entre as atrações. O Paramore cancelou o show que faria no evento, no dia 23 de março. A banda, liderada por Hayley Williams foi substituída pelo Kings of Leon. Segundo o comunicado divulgado pelo festival nesta quinta, 18, o cancelamento se deu por “motivos pessoais”.

O festival oferece a possibilidade de reembolso para quem comprou o ingresso para o sábado, dia 23 – o Lollapalooza acontece nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 18 e 28 de janeiro. Mais detalhes sobre as condições de reembolso podem ser obtidas no site do evento.

O Paramore esteve em turnê solo no Brasil em março de 2023. Já o Kings of Leon esteve cinco vezes no país: em 2005 (para Rio de Janeiro e São Paulo), 2010 (no festival SWU, em Itu), 2012 (São Paulo), 2014 (São Paulo e Rio de Janeiro) e 2019, também no Lollapalooza.