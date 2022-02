Para compensar cachê baixo, Sharon Stone ficou com vestido de ‘Instinto Selvagem’

Sharon Stone revelou, em entrevista à revista InStyle, que ficou com o vestido branco da clássica cena de Instinto Selvagem (1992) em que a personagem dela, Catherine, cruza as pernas sem calcinha. Ela contou que a exigência era uma recompensa pela “miséria” que recebeu de cachê no filme.

“Eu estabeleci no meu contrato que ficaria com as roupas. As pessoas achavam que eu estava maluca, mas a verdade é que eu não estava sendo muito bem paga em comparação com os meus colegas homens”, afirmou.

Stone chamou atenção para a diferença salarial, que foi 28 vezes menor do que seu colega de cena. “Eu recebi US$ 500 mil e o Michael Douglas, US$ 14 milhões. Então ficar com as roupas foi uma decisão sábia”.

Mesmo 30 anos depois do lançamento da produção, Sharon ainda tem o vestido guardado, mas não chegou a usá-lo novamente. “Foi fechado com zíper em uma sacola no set e nunca mais voltei a abrir. Eu quebrei o zíper, então está hermeticamente selado, como uma peça de arte ou uma cápsula do tempo muito legal.”