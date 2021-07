Paolla Oliveira, Rodrigo Simas e Lucy Ramos passam na ‘Super Dança dos Famosos’

A tarde deste domingo, 18, foi de eliminação no quadro Super Dança dos Famosos, na TV Globo. Os participantes da terceira fase da competição tiveram de fazer performances de funk e paso doble.

O apresentador André Marques, Fabiana Karla e a atriz Carolina Dieckman estavam como jurados artísticos. Carlinhos de Jesus e Claudia Motta avaliaram os candidatos no quesito técnico.

As duplas Rodrigo Simas e Nathália Ramos, Paolla Oliveira e Leandro Azevedo e Lucy Ramos e Jefferson Bilisco conseguiram passar para a próxima fase do quadro do Domingão.

Com uma pequena diferença de pontuação, Robson Caetano e a companheira Larissa Lannes não atingiram nota suficiente e foram eliminados do programa.