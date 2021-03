Paolla Oliveira e Maisa superam a marca de 30 milhões de seguidores no Instagram

Neste domingo, 21, as atrizes Paolla Oliveira e Maisa Silva atingiram grandes marcas de seguidores no Instagram e postaram agradecimento aos fãs. Paolla chegou a 30 milhões, enquanto Maisa acumula 37 milhões de pessoas na sua rede social.

Em foto na piscina, com seus cachorros, Paolla Oliveira brincou que essa é uma aglomeração possível nesses tempos de pandemia de coronavírus. “Uau! Somos 30 milhões aqui no Instagram e vou comemorar com a aglomeração possível do dia. Aqui, assim como na vida real, que eu amo, sou muito grata pelos que me cercam e estão dispostos a dividir comigo conquistas, dias ruins, pensamentos e esperanças”, escreveu.

A atriz disse que espera dias melhores para comemorar de outra forma. “Logo mais, quando estivermos com dias mais leves e tranquilos, a gente comemora algum outro número, comemora a vida de alguma maneira. Com outra live e etc… Mas hoje vamos de pensamento positivo e fé em dias melhores”.

Já Maisa postou uma foto produzida, com seus cachos e um belo look, para comemorar os que chegaram para acompanhá-la no Instagram. “Wow! Obrigada meus primos lindos pelos 37M aqui! Vocês são muito especiais pra mim”, escreveu.