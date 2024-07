Paolla Oliveira e Diogo Nogueira aparecem em festa após rumores de separação

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira compareceram a uma festa junina e compartilharam momentos juntos no último domingo, 28. O casal desmentiu recentemente rumores de separação em suas redes sociais. Vestidos a caráter, os dois celebraram o evento junto de familiares e amigos. “Hoje é dia de festejar”, escreveu Diogo, com humor, em seu Instagram.

Já na postagem de Paolla, a atriz brincou: “Aos 45 do segundo tempo, mas veio aí”, referindo-se ao fato de que a celebração da festa “julina”, característica do mês de julho, foi realizada no final do mês.

Diogo e Paolla, que estão juntos desde 2021, comentaram sobre os rumores de término no dia 21. A atriz respondeu, em seus stories do Instagram, que gostaria que seus fãs e seguidores não acreditassem no que “ouvem e veem na internet”. Veja mais sobre a resposta de Paolla sobre os rumores do término de seu relacionamento com o cantor aqui.