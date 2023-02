Cultura Paola Carosella participa do ‘Mais Você’ e troca elogios com Ana Maria Braga

Ana Maria Braga recebeu no Mais Você nesta terça, 14, a chef Paola Carosella para um café da manhã pra lá de especial. Além do bate-papo sobre a vida profissional e pessoal, as duas cozinharam juntas.

Na conversa, a apresentadora do matinal trocou elogios com a jurada do Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua. “Eu sei tudo de você, porque me contou aqui. Eu fiquei apaixonada pela sua história”, disse Ana Maria se referindo ao livro Todas as Sextas, uma mistura de autobiografia com receitas, escrito pela chef.

Paola respondeu destacando a trajetória da global: “Estou muito apaixonada por você, porque eu sei que você é a Ana Maria Braga e já são vinte e tantos anos. Mas, quando a gente chega perto de você, entendemos o porquê. Teu magnetismo é uma coisa Sua sensibilidade é de outro planeta”.

A chef comentou sobre as diferenças entre o Masterchef e o reality culinário dominical. “É completamente diferente. O reality anterior buscava revelar um talento para virar cozinheiro profissional, era uma peneira muito fina e era necessário que a gente fosse muito exigente. O Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua é pura diversão, é a brincadeira de domingo , tem muitos componentes do que realmente acontece na mesa na hora do almoço ou de cozinhar”, disse.

Aproveitando o gancho sobre a dinâmica do programa da Globo, que envolve uma disputa entre pais e filhos, Ana Maria questionou se Paola não gostaria de ser mãe outra vez. “Estou muito apaixonada, mas encerrei a fábrica de filhos”, brincou a argentina. O bate-papo também abordou a vida amorosa da jurada culinária. Paola está namorando, há quase um ano, o arquiteto e fotógrafo baiano Manoel Sá e falou um pouco sobre ele. “Ele é lindo, a pessoa mais doce, gentil e amorosa que eu já conheci”, afirmou.

Por fim, um dos momentos mais marcantes do matinal foi Paola e Ana Maria cozinhando juntas. A receita escolhida foi um bolo de milho, típico em festas juninas. Ao saber que a chef gosta da festividade, a apresentadora a convidou para o seu tradicional evento junino. A dupla também recriou a cena de passar por debaixo da mesa, após provarem o resultado final da receita.