Paola Carosella estará à frente de novo reality show de culinária

Paola Carosella é anunciada como um dos novos nomes da TV Globo para 2023. A cozinheira, empresária e apresentadora será jurada do novo reality show culinário da emissora para o ano que vem, o Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua. Com estreia marcada para as tardes de domingo a partir de janeiro, o programa será apresentado por Leandro Hassum e terá João Diamante como jurado.

“Estou feliz e empolgada para este projeto! E feliz de voltar à TV e ainda mais na Globo. Adorei a ideia do programa: é entretenimento, é leve e ainda tem mães e filhos na cozinha. Vou dar sempre o melhor de mim! Adoro o Leandro e o João e sei que vai ser uma experiência divertida e desafiante”, celebra Paola.

Leandro Hassum falou como será comandar essa nova atração ao lado de Paola. “Estou muito feliz com o convite. Eu aprendi a cozinhar com minha mãe e com a minha avó, elas sempre foram grandes referências na culinária para mim. Eu adoro estar na cozinha, é um programa que é a minha cara e a do povo brasileiro. Trabalhar com João e a Paola é um presente, são dois profissionais que eu admiro demais e respeito muito”, afirma.

João Diamante disse que estará ao lado de pessoas que sempre admirou. “Tenho certeza de que será muito divertido, terá muita emoção e sem dúvidas muita comida boa. Sobretudo com meus colegas de programa Leandro Hassum e Paola Carosella, pessoas que sempre admirei, e hoje posso estar ao lado deles levando diversão, entretenimento e alegria para as pessoas em casa através da gastronomia”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.