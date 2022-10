Marvel divulga novo trailer de ‘Wakanda para Sempre’

Maior destaque do vídeo fica, é claro, para a aparição por mais tempo que no primeiro trailer da nova Pantera Negra

A segunda-feira, 3, começou agitada para os fãs da Marvel. Foi divulgado durante a manhã o novo trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que estreia em 10 de novembro nos cinemas brasileiros.

O maior destaque do vídeo fica, é claro, para a aparição por mais tempo que no primeiro trailer da nova Pantera Negra, cuja identidade ainda não foi revelada, mas que já gera expectativas para quem acompanha o Universo Cinematográfico da Marvel: a dúvida mais presente é se a heroína será Shuri, interpretada por Letitia Wright. O novo cartaz também dá essa pista.

Por outro lado, também vemos mais de Namor (Tenoch Huerta), o líder do reino submerso de Talocan, que entra em guerra com o povo da superfície. A sequência do filme traz a reação de Wakanda e do resto do mundo após a morte do rei TChalla (Chadwick Boseman).

Pelo que se vê, Wakanda Para Sempre é também um filme para celebrar o poder das mulheres pretas. Durante todo o trailer, elas são apresentadas como estando à frente da luta.