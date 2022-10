País já é o quinto maior mercado dos ‘doramas’

Os doramas são fáceis de maratonar. Em geral, as histórias se resolvem em uma temporada, em 12 ou 24 episódios com duração de cerca de 50 minutos cada um – e os japoneses são bem rígidos em relação a isso. Não há variação de tempo em diferentes episódios como ocorre, por exemplo, nas novelas brasileiras.

Os k-dramas são um pouco mais longos. Young Lady and Gentleman, por exemplo, produzido em 2021, tem 52 episódios. A produção causou polêmica no país originário por tratar do amor entre um homem mais velho e uma mulher mais jovem.

Além da Netflix, outras plataformas também disponibilizam doramas e k-dramas. Uma delas é a Rakuten Viki que conta com 1.500 títulos, traduzidos em até 150 idiomas. Entre seus destaques estão séries como O Que Houve com a Secretária Kim?, Amor entre Fada e Demônio, Amor em Contrato, Bom Trabalho e If You Wish Upon Me.

A Viki tem mais de 63 milhões de usuários registrados em 250 países. O Brasil, segundo a assessoria de imprensa da plataforma, é um dos seus principais mercados. A audiência é composta principalmente por mulheres entre 18 e 34 anos.

“Acreditamos que os brasileiros estão descobrindo e consumindo mais dramas asiáticos porque as séries são criativas, originais e extremamente relevantes para o público jovem”, diz Sarah Kim, diretora de conteúdo da Viki.

A plataforma Kocowa é dedicada exclusivamente a produções sul-coreanas – além de séries, disponibiliza reality shows e programas musicais, com legendas em português.

O Star+, da Disney, disponibilizou em setembro duas novas séries: Com a Permissão do Tribunal e Mulheres de Taiwan. Elas se juntaram a Snowdrop e Grid, dois K-dramas, que já estavam em catálogo.

AMOR E COMIDA. Na TV por assinatura, a novidade é a comédia romântica Sobre Amar e Saborear, produzida pela rede MBS do Japão, que estreou no último dia 3 de outubro na faixa noturna no canal Prime Box Brasil. A série conta a história de Megumi, uma escritora solteira que é convidada a escrever uma coluna sobre os encontros que tem às cegas com possíveis pretendentes. Ela é uma foodie (viciada em comida gourmet) e os encontra em restaurantes de Tóquio. Sobre Amar e Saborear é exibido três vezes por semana. A segunda temporada estreia em novembro.

Para Yoshimitsu Naohara, gerente de negócios internacionais da MBS, a série tem aspectos únicos que vão pegar o brasileiro pela boca e pelo coração. “Cada episódio é uma história independente, com um homem (namorado) diferente. Além disso, jantar e cortejar são uma parte universal da vida para todos os seres humanos, mas são ainda mais atraentes para os brasileiros, que são muito apaixonados”, diz.

Anteriormente, o Prime Box Brasil havia exibido conteúdos chineses. A audiência, de acordo com o canal, aumentou 2.000 mil por cento. Para 2023, o canal diz que tem planos de continuar a investir em séries asiáticas.

Os números de audiência dos streamings não costumam ser abertos pelas plataformas. Entretanto, de acordo com Claudia Dreyer, head de Aquisições e Parcerias Internacionais do Box Brazil Media Group, dados do governo da Coreia do Sul apontam que o Brasil é o quinto maior no consumo mundial de K-dramas.

Entre os atores mais conhecidos dessas série estão o sul coreano Choi Woo-shik, que participa do elenco de Nosso Eterno Verão. O ator participou também do filme Parasita, de Bong Joon-ho, vencedor do Oscar em 2020.

Uma das estrelas é Park Min-young, de Amor em Contrato. Ela também pode ser vista em Que Houve com a Secretária Kim? e em Clima do Amor. Park Eun-bin, que protagoniza Uma Advogada Extraordinária, é outro nome de peso entre os destaques do momento.

NA TV ABERTA. Resta saber quando as emissoras brasileiras da televisão aberta vão se render às séries asiáticas. O canal Loading, que se dedicava ao mundo pop e geek exibindo animes, encerrou suas atividades em novembro de 2021. O canal foi assumido pela Igreja Mundial do Poder de Deus. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.