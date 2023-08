Pais de Amy Winehouse divulgam trechos do diário da cantora na adolescência

Um mês antes da data em que Amy Winehouse faria 40 anos, trechos do diário escrito pela cantora na adolescência foram divulgados. As reflexões da artista foram veiculadas nesta quinta-feira, 17, pelo The Telegraph. Mitch e Janis Winehouse enviaram ao jornal britânico reflexões de Amy sobre sua identidade e a busca por amor. No diário, a cantora escreveu: “estou feliz por ser diferente. Não é como se eu quisesse ser como todo mundo. Eu amo ter meu próprio estilo individual. Eu amo falar alto e falar mal das pessoas. É assim que eu sou”.

“Às vezes eu penso, eu me pergunto se há alguém. Algum cara por aí que é tão louco quanto eu? Um cara legal de cabelo escuro, que usa óculos para ler e é um verdadeiro garoto indie? Piercings opcionais, sotaque escocês ou irlandês, de preferência”, escreveu.

Em outro momento de seu registro, ela seguiu se indagando: “será que o amor vai cruzar meu caminho ou estou destinada a sair com metaleiros ou caras lindos sem cérebro (coisa que eu desprezo)?”.

Para além da vida amorosa, a Amy adolescente já reconhecia a intensidade de seu temperamento e ressaltou que lutava contra os próprios sentimentos:

“Eu odeio meu temperamento. Às vezes isso me corrói tanto que fico fisicamente violenta com aqueles que amo. Por mais que eu diga que sinto muito, é algo que eles nunca podem esquecer”, registrou.

Amy Winehouse morreu aos 27 anos, em 2011, na sua casa de Londres, em decorrência de intoxicação por álcool. Os trechos divulgados estarão no livro Amy Winehouse: In her words (Amy em suas próprias palavras, em tradução livre) que será lançado na Inglaterra no final deste mês.