Pai de cantor gospel Pedro Henrique faz desabafo durante velório do filho na Bahia

“Cuidem de seus familiares, filhos, pais, netos, irmãs, irmãos, esposos, todo mundo, abracem muito porque você não sabe quando vai ser o último abraço que você vai dar.” Essas foram as palavras de Eleno Santos, pai do cantor gospel Pedro Henrique, que morreu durante um show em Feira de Santana, na Bahia. A declaração foi dada por ele para a TV Bahia, afiliada da Globo no Estado.

O corpo de Pedro Henrique foi velado em Porto Seguro, também na Bahia, no último sábado, 16, na presença de familiares, amigos e fãs do cantor. “Estamos num momento de consternação para agradecer tantas mensagens de carinho que temos recebido desde quarta-feira à noite”, disse Eleno. Na quarta-feira, 13, o cantor se apresentava em um evento quando passou mal e caiu no palco. A morte do cantor foi registrada em vídeo por várias pessoas que viam a apresentação.

Ainda de acordo com o pai de Pedro, a certidão de óbito entregue pelo Instituto Médico Legal de Feira de Santana não indicou a causa da morte do cantor. “Não existe causa, é morte natural”, afirmou Eleno. “Não foi cansaço, não foi enfarte, não foi nada. Deus resolveu recolher meu filho”, continuou.

Segundo o órgão, apesar da causa da morte ainda não ter sido definida, a perícia não indica crime. No entanto, o laudo final só deve sair depois de 30 dias.

“Pedro era muito querido, era o melhor filho que alguém podia ter, melhor esposo. Minha neta vai fazer dois meses agora e, nesse tempo, ele foi o melhor pai que uma criança podia ter. Estamos consternados, mas sabendo que ele cumpriu a trajetória dele como um bom homem na Terra”, concluiu para a TV Bahia.